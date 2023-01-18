Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, що відбувся 17 січня 2023 року, 22:00.

Поточний лідер чемпіонських перегонів у італійській Серії A, Наполі, напередодні на власному полі зустрічався з Кремонезе в рамках 1/8 фіналу Кубку Італії.

"Партенопеї" пропустили відносно швидкий м’яч на 18 хвилині, проте ще до завершення першої половини зустрічі двічі відповіли суперникам влучними ударами у виконанні власних футболістів.

Однак у другому таймі господарів поля вдалось залишити за собою лише перевагу за контролем м’яча, тоді як суперники виступили більш рішуче з результативним пострілом на останніх хвилинах компенсованого часу, через що глядачі були змушені залишитись ще й на два додаткові тайми по 15 хвилин.

Під час першого овертайму гості залишились у меншості, проте Наполі цим не скористався, через що гра перейшла до серії післяматчевих пенальті, у якій на четвертому пострілі власної команди схибив Станіслав Лоботка.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Кремонезе в 1/8 фіналу Кубку Італії:

Наполі — Кремонезе 2:2 (в серії пенальті — 4:5)

Голи: Жезус, 33, Сімеоне, 36 — Пікель, 18, Афена-Г'ян, 87.

Наполі: Мерет — Олівера, Жезус, Естігор (Кім Мін Чже 82), Берешинські — Гаетано (Лоботка 65), Ндомбеле (Осімхен 102), Дзербін (Політано 65) — Распадорі (Замбо-Ангісса 65), Елмаз (Зелінські 85), Сімеоне.

Кремонезе: Карнезеккі — Васкес, Б'янкетті, Гендрі (Дзанімак'я 82), Квальята (Валері 70) — Мейте, Кастаньєтті (Буонаюто 66), Пікель (Айву 109), Сернікола — Чіофані (Тсаджу 66), Окереке (Афена-Гьян 65).

Попередження: Дзербін, Жезус — Васкес, Окереке, Квальята, Мейте, Сернікола, Валері.

На 100 хвилині був вилучений Леонардо Серінкола (Кремонезе) (друге попередження).