Італія

Івуарійський опорник може пограти за свою кар'єру за два міланські клуби, що є принциповими суперниками.

Напередодні з'явилася інформація про те, що Барселона хоче відправити свого центрального півзахисника Франка Кесс'є до Інтеру, при цьому здійснивши обмін на хавбека міланського клубу Марцело Брозовича.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо в підкасті House of Champions, Кессьє готовий погодитися перейти в стан "нерадзуррі" цієї зими, незважаючи на те, що до переходу в каталонський клуб на правах вільного агента влітку 2022 року він захищав кольори принципового суперника Інтера — Мілана.

Проте цей обмін гравцями клубам важко здійснити через те, що ситуація з Брозовичем кардинально протилежна — він навпаки не хоче залишати Інтер на даному етапі своєї кар'єри, бо почувається там щасливим.

Після свого трансферу до Барселони Франк Кесс'є зіграв на клубному рівні всього 664 хвилини у 17 матчах у всіх турнірах, забивши один гол та заробивши три попередження.