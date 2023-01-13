Іспанія

Півзахисник може повернутися в Серію А.

Барселона влітку підписала Франка Янніка Кессьє, проте Хаві Ернандес не надає йому достатньо ігрової практики.

Як повідомляє видання Calciomercato, каталонці хочуть обміняти івуарійського півзахисника на Марцело Брозовича з Інтера.

Цього сезону Кесс'є провів за Барселону 485 хвилин у 13 поєдинках, в яких він забив один гол і заробив три попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона не продасть узимку Кесс'є та Бельєріна.