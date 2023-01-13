Півзахисник може повернутися в Серію А.
Франк Яннфк Кесс'є, getty images
13 січня 2023, 20:37
Барселона влітку підписала Франка Янніка Кессьє, проте Хаві Ернандес не надає йому достатньо ігрової практики.
Як повідомляє видання Calciomercato, каталонці хочуть обміняти івуарійського півзахисника на Марцело Брозовича з Інтера.
Цього сезону Кесс'є провів за Барселону 485 хвилин у 13 поєдинках, в яких він забив один гол і заробив три попередження.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона не продасть узимку Кесс'є та Бельєріна.