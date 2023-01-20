Італія

Окрім зняття очок також бан дається й керівникам.

Напередодні стало відомо, що з туринського Ювентуса зняли 15 очок. Детальніше читайте в нас на сайті.

Так ось, це не останнє покарання для клубу. Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, покарані також і колишні керівники.

Екс-спортивному директору Фабіо Паратічі, який працює зараз у Тоттенгемі, заборонено займатись футбольною діяльністю протягом 2,5 років.

Андреа Аньєллі, колишнього президента Ювентуса, відсторонили на два роки. Такий же строк отримав Мауріціо Аррівабене, колишній СЕО клубу.

Один рік і чотири місяці не зможе займатись футбольною діяльністю екс-керівник Федеріко Керубіні. 8 місяців дискваліфікації отримав член ради директорів та віце-президент "старої сеньори" Павел Недвед. Мотиви вироку будуть опубліковані протягом 10 днів.