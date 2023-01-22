Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та бергамаська Аталанта.

У рамках дев'ятнадцятого туру італійської Серії A туринський Ювентус прийматиме бергамаську Аталанту.

Массіміліано Аллегрі, у порівнянні з розгромом від Наполі (1:5), залучив до стартового складу Фаджиолі до центральної лінії.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі розгрому Салернітани (8:2), вирішив використати з перших хвилин Гатебура та Меле на флангах, тоді як Едерсон зіграє в центральній зоні.

Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Маккенні, Локателлі, Фаджиолі, Рабьо, Костич — Ді Марія — Мілік.

Запасні: Пінсольо, Перін, Гатті, Ругані, Куадрадо, Міретті, Паредес, К’єза, Кін, Суле, Ілінг.

Аталанта: Муссо — Толой, Паломіно, Скальвіні — Гатебур, де Рон, Едерсон, Меле — Лукман, Бога — Гейлунн.

Запасні: Спорт'єлло, Россі, Руджері, Околі, Муріель, Джимсіті, Демірал, Дзортеа, Ворліцький, Пашалич, Соппі.

Гра Ювентус — Аталанта почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.