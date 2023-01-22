Італія

Чи обіграє Гасперіні рідний клуб?

Для Джан П'єро Гасперіні поєдинки з Юве завжди носять особливий характер. 64-річний алленаторе Аталанти народився у Грульяско (фактично у самому Турині), виховувався в Академії "Старої синьйори", проте так і не отримав шансу у першій команді.

То були далекі 70-ті, а у трохи більш наближених до нас 90-х Гасп повторив аналогічний шлях і на тренерському мостику. Знову початок у рідному клубі, проте 9 плідних років роботи з молоддю аж ніяк не дали Джан П'єро шансу очолити основу "б'янконері". Тож не дивно, що у 2003 році Гасп став на самостійний шлях, очоливши Кротоне.

Що ж ми побачимо у столиці П'ємонта у неділю? Як психологічно вплине на Юве новина про зняття 15 очок за фінансові махінації? Спробуємо розібратися, хоча справа це — неймовірно непроста.

ЮВЕНТУС — АТАЛАНТА

НЕДІЛЯ, 22 СІЧНЯ, 21:45. ТУРИН, АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛІВІО МАРІНЕЛЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Головний біль Гасперіні перед грою полягає у дискваліфікації Тена Копмейнерса — у феєричному матчі з Салернітаною його жовта це була ложка дьогтю у бочці меду. Заміна очевидна — бразилець Едерсон, проте нідерландець зарекомендував себе аж надто ключовим гравцем у системі "нерадзуррі", аби його так просто замінити. І це величезне щастя, що хоч травма Скалвіні виявилася несерйозною — інакше проблема би виникла і у центрі захисту.

Загалом, останні два матчі Аталанти (та чого два — всі ігри після поновлення чемпіонату) дали тему для роздумів: а чи була зміна стилю "Богині" на початку чемпіонату дійсно осмисленою дією Гаспа? Судячи з усього, у команді просто відбувається масштабна перебудова складу, і влітку-восени нові гравці, які покликані стати лідерами на кшталт Папу Гомеса та Ілічича раніше, ще не зрозуміли основних принципів тренера

Поки йшла адаптація — вони давали основне. Тепер — дають і гру. Ми знову бачимо ту саму команду, котра сама вирішує, скільки сьогодні заб'є. І дуже цікаво поспостерігати, як це буде виглядати на фоні Ювентуса.

Массіміліано ж Аллегрі собі не змінює теж: продовжує гнути свою лінію, сподіваючись на мінімальні перемоги. 1:5 від Наполі Макса ніяк не прибило у поглядах на футбол — з Монцею у Кубку ми бачили те саме видовище, у тому числі за нічийного рахунку. Все вирішив геній К'єзи, проте його появи у старті поки не очікується.

Загалом Макс Аллегрі близький до отримання до своїх рук усієї обойми. Тренера критикують і зараз, і важко уявити, наскільки будуть критикувати після повернення до строю Погба та Влаховича. Відсутність "мінус 15" за таких умов була би приводом продовжувати вимагати Скудетто, зараз же схоже алленаторе не вірить навіть у потрапляння до топ-4, говорячи, що вивести Юве до ЛЧ може хіба перемога у ЛЄ.

До речі, слід зачепити і момент покарання "б'янконері" у контексті їхніх суперників. Аталанта увійшла до числа команд, які після рішення суду FIGC покращили своє турнірне становище. Бергамаски піднялися з шостого місця на п'яте, а саме з зони ЛК до зони ЛЄ. Втім, щільність там дуже велика — що вже казати, якщо у Лаціо та Роми ідентична кількість очок. Вся боротьба попереду, проте цілком імовірне відсіювання Ювентуса точно нікому з групи лідерів не завадить.

Наш прогноз — бергамаски змусять господарів пограти у футбол. Класу зробити з туринцями те саме, що Наполі, у них навряд вистачить, проте забиті м'ячі в обидві сторони будуть. І дуже важливо, аби перший з них забили гості — інакше видовища не буде. І, звісно, ми маємо постійно робити поправки на незрозумілий нам емоційний стан туринців, при цьому вірячи у їхній професіоналізм.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Ругані — Маккенні, Фаджіолі, Локателлі, Рабіо, Костич — Ді Марія — Мілік

Аталанта: Муссо — Толой, Паломіно, Скалвіні — Хатебур — Де Рон, Едерсон, Руджері — Лукман, Пашалич — Гейлунд

Не зіграють: Бонуччі, Де Шільйо, Кайо Жорже, Погба, Влахович (травми) — Копмейнерс (дискваліфікація)

Під питанням: Сапата (пошкодження)

ПРОГНОЗ 2:2



