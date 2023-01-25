Італія

Француз близький до повного відновлення.

Голкіпер Мілана та збірної Франції Майк Меньян не грає із 22 вересня. Він отримав пошкодження гомілки у матчі проти збірної Австрії у Лізі націй (2:0).

Як повідомляє Get French Football News, Меньян повернеться до ладу в лютому — за місяць до першого відбіркового матчу Франції на Євро-2024.

Раніше повідомлялось, що гомілка француза реагує на медичні процедури не так, як має. Тому лікарі радили тренерському штабу не форсувати його повернення на поле.