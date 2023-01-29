Італія

Відомий французький вінгер близький до переїзду до Серії А.

Напередодні стало відомо про те, що колишній вінгер національної збірної Франції Флоріан Товен залишив месиканський Тігрес як вільний агент.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний француз знаходиться за один крок від переходу в Удінезе із Серії А.

Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів, і незабаром Товен має завершити свій переїзд до чемпіонату Італії.

Нагадаємо, що Флоріан Товен виступав за Тігрес із літа 2021 року. З того моменту він провів за мексиканський клуб 38 поєдинків, у яких він забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що у підписанні французького вінгера зацікавлений Олімпіакос.