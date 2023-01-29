Відомий французький вінгер близький до переїзду до Серії А.
Флоріан Товен, Getty Images
29 січня 2023, 21:58
Напередодні стало відомо про те, що колишній вінгер національної збірної Франції Флоріан Товен залишив месиканський Тігрес як вільний агент.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний француз знаходиться за один крок від переходу в Удінезе із Серії А.
Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів, і незабаром Товен має завершити свій переїзд до чемпіонату Італії.
Нагадаємо, що Флоріан Товен виступав за Тігрес із літа 2021 року. З того моменту він провів за мексиканський клуб 38 поєдинків, у яких він забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що у підписанні французького вінгера зацікавлений Олімпіакос.