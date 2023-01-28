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Олімпіакос спробує підписати відомого французького вінгера.

Напередодні стало відомо про те, що колишній вінгер національної збірної Франції Флоріан Товен залишив месиканський Тігрес як вільний агент.

Як повідомляє авторитетне видання L'Equipe, наступним кроком у кар'єрі 30-річного француза може стати чемпіонат Греції.

Так, за інформацією джерела, у підписанні Товена всерйоз зацікавлений Олімпіакос, який після 19-ти матчів посідає четвертий рядок у турнірній таблиці внутрішньої першості.

Стверджується, що найближчими днями керівництво Олімпіакоса планує зробити офіційну пропозицію французькому правому вінгеру, щоб той приєднався до клубу цієї зими на правах вільного агента.

Нагадаємо, що Флоріан Товен виступав за Тігрес із літа 2021 року. З того моменту він провів за мексиканський клуб 38 поєдинків, у яких він забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.