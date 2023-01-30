Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 20 туру чемпіонату Італії, що відбувся 29 січня 2023, 19:00.

У рамках 20-го туру італійської Серії А римський Лаціо зіграв унічию з флорентійською Фіорентиною.

Під час зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами, але виявити сильнішого їм у підсумку так і не вдалося.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Фіорентина, що відбувся в рамках 20-го туру Серії А-2022/23:



Лаціо — Фіорентина 1:1

Голи: Казале, 8 – Гонсалес, 49.

Лаціо: Проведель, Марушич, Романьолі, Казале, Хюсай (Ладзарі, 71), Луїс Альберто (Весіно, 63), Катальді (Маркос Антоніо, 63), Мілінкович-Савич, Феліпе Андерсон, Дзакканьї, Педро (Іммобіле, 71).

Фіорентина: Терраччано, Додо, Міленкович, Раньєрі (Ігор Жуліо, 86), Біраги, Бонавентура (Мандрагора, 74), Барак, Амрабат, Йович (Артур, 85), Куаме (Сапонара, 46), Гонсалес (Іконе, 74)

Попередження: Куаме, Дзакканьї, Сапонара, Амрабат, Іммобіле.