Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 20 туру чемпіонату Італії, що відбувся 29 січня 2023, 21:45.

У рамках 20-го туру італійської Серії А Наполі здобув непросту перемогу над Ромою з мінімальною перевагою у рахунку.

Основна розв'язка у цьому протистоянні відбулася у заключному відрізку матчу.

Спершу на 75-й хвилині Стефан Ель Шаараві повернувся паритет на табло після голу Віктора Осімгена у першому таймі, проте вже на 86-й хвилині Джованні Сімеоне знову вивів Наполі вперед і приніс перемогу своїй команді з рахунком 2:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Рома в 20 турі Ліги 1-2022/23:

Наполі — Рома 2:1

Голи: Осімген, 17, Сімеоне, 86 — Ель Шаараві, 75



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Руї (Ельмас, 68) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Ндомбеле, 90+2) — Лосано (Сімеоне, 77), Осімген (Распадорі, 76), Кварацхелія (Олівера, 68).



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг (Тагірович, 83), Ібаньєс — Залевські, Матич, Крістанте (Вольпато, 90), Спінаццола (Ель Шаараві, 46) — Дібала, Пеллегріні (Бове, 83) — Абрагам (Белотті, 73).



Попередження: Осімген — Дібала, Ель Шаараві.