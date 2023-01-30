Італія

Легендарний італієць висловився про невдачі міланців.

Легендарний екстренер Мілана Арріго Саккі прокоментував невдачі "россонері" в Серії А в Серії А.

"Мілан більше не є командою. Вони виграли Скудетто, граючи як команда, але тепер втратили ці характеристики. Таке може статися.

Працюючи з молоддю, потрібно бути терплячим. Ці молоді хлопці опинилися в особливому стані: з напівневідомості вони, вигравши заслужено скудетто, раптово опинилися на головній сцені. Це може дестабілізувати", – цитує Саккі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, з початку 2023 року Мілан пропустив 18 м'ячів, що є найгіршим показником серед усіх команд топ-5 чемпіонатів Європи. Крім того, команда не може виграти 4 матчі поспіль та випала з топ-4.