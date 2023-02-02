Італія

Захисник продовжить виступати за ыталыйський гранд.

Інтер підписав новий контракт з правим захисником Маттео Дарміаном, повідомляє офіційний сайт італійського клуба.

Нова угода між сторонами розрахована до літа 2024 року. Минулий контракт діяв до завершення поточного сезону.

Зазначимо, що в цій кампанії італійський захисник відіграв 22 матчі на клубному рівні, відзначившись двома голами та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер готовий до перестановки у лінії нападу - клуб хоче підписати Фірміно на заміну Лукаку.