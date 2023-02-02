Італія

Римляни не захотіли відпускати нападника.

Трансферна сага з відходом Ніколо Дзаньоло з Роми ще не закінчилась. Нападник зацікавив турецький Галатасарай.

Як повідомляє журналіст Альфредо Педулла, Галатасарай зробив пропозицію щодо Дзаньоло, проте отримав відмову.

Турки пропонували оренду з правом викупу, тоді як римляни налаштовані лише на продаж гравця за суму, що не менше 30 мільйонів євро.

Італійський нападник у поточному сезоні відіграв 17 матчів, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дзаньоло може подати до суду на Рому через психологічний тиск.