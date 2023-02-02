Римляни не захотіли відпускати нападника.
Ніколо Дзаньоло, getty images
02 лютого 2023, 21:59
Трансферна сага з відходом Ніколо Дзаньоло з Роми ще не закінчилась. Нападник зацікавив турецький Галатасарай.
Як повідомляє журналіст Альфредо Педулла, Галатасарай зробив пропозицію щодо Дзаньоло, проте отримав відмову.
Турки пропонували оренду з правом викупу, тоді як римляни налаштовані лише на продаж гравця за суму, що не менше 30 мільйонів євро.
Італійський нападник у поточному сезоні відіграв 17 матчів, забивши два голи та віддавши три гольові передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дзаньоло може подати до суду на Рому через психологічний тиск.