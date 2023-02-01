Італія

Італійський хавбек готовий обстоювати свої права у суді.

Півзахисник Роми Ніколо Дзаньоло може подати до суду на римський клуб. Про це повідомляє Il Messaggero.

Нагадаємо, 23-річного італійця усунули від тренувального процесу команди Жозе Моуріньо через те, що він хотів покинути клуб.

Спочатку була пропозиція від Борнмута, потім від Мілана, а потім знову від того ж клубу АПЛ. У результаті трансфер було зірвано в останній момент, причому з ініціативи Борнмута.

За інформацією джерела, Дзаньоло хоче подати до суду на керівництво римського клубу за психологічний тиск, з яким він зіткнувся під час зимового трансферного вікна.

У поточній кампанії Дзаньоло провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три результативні передачі.