Італія

Італійський хавбек вперше виступив із заявою після зірваного переходу в Борнмут.

Півзахисник Роми Ніколо Дзаньоло вперше особисто прокоментував свій зірваний трансфер в зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, була інформація, що Дзаньоло міг перейти в Борнмут, після чого "вишні" в останній момент відмовилися від переходу. Також на гравця претендував Мілан.

"Про всю цю ситуацію говорять надто багато зайвого. Я готовий допомагати команді та викладатися на 100 відсотків у кожному матчі", — цитує слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.

Раніше повідомлялося, що Дзаньоло може подати до суду на Рому через психологічний тиск.