Італійський хавбек вперше виступив із заявою після зірваного переходу в Борнмут.
НІКОЛО ДЗАНЬОЛО, GETTY IMAGES
02 лютого 2023, 10:15
Півзахисник Роми Ніколо Дзаньоло вперше особисто прокоментував свій зірваний трансфер в зимове трансферне вікно.
Нагадаємо, була інформація, що Дзаньоло міг перейти в Борнмут, після чого "вишні" в останній момент відмовилися від переходу. Також на гравця претендував Мілан.
"Про всю цю ситуацію говорять надто багато зайвого. Я готовий допомагати команді та викладатися на 100 відсотків у кожному матчі", — цитує слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.
Раніше повідомлялося, що Дзаньоло може подати до суду на Рому через психологічний тиск.