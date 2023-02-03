Італія

Наставник туринців — про матч проти Лаціо.

Ювентус мінімально обіграв Лаціо та вийшов у півфінал Кубка Італії. Свій коментар за підсумком матчу дав Массіміліано Алегрі.

"Ми показали гарну гру, особливо у першому таймі. Після перерви Лаціо більше володів м'ячем, але ми йому мало що дозволили зробити.

Найважливіше – правильне ставлення до справи, яку в першому таймі проти Монці ми не бачили. Тоді ми пропустили непотрібні голи.

У команді дорослі люди, які розуміють відповідальність і знають, що дух так само важливий, як тактика та техніка. З Лаціо ми зіграли організовано, терпляче, чинячи опір його потужному пресингу", — наводить слова Аллегрі Football Italia.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Ювентуса можуть зняти ще 20 очок у Серії А.