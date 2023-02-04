Нападник зацікавив декілька клубів.
Віктор Осімген, getty images
04 лютого 2023, 09:30
Нападник Наполі Віктор Осімген входить в список інтересів Манчестер Юнайтед та Парі Сен-Жермен в літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання ESPN, італійський клуб хоче отримати за нігерійського футболіста близько 100 мільйонів євро.
В цьому сезоні Віктор Осімген провів 20 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 15 голами та чотирма результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі готовий розглядати пропозиції щодо продажу Віктора Осімгена.