Італія

Нападник зацікавив декілька клубів.

Нападник Наполі Віктор Осімген входить в список інтересів Манчестер Юнайтед та Парі Сен-Жермен в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання ESPN, італійський клуб хоче отримати за нігерійського футболіста близько 100 мільйонів євро.

В цьому сезоні Віктор Осімген провів 20 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 15 голами та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі готовий розглядати пропозиції щодо продажу Віктора Осімгена.