Завершився черговий місяць зимової частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, у Італії знайшлось п’ять претендентів на почесне звання найкращого гравця січня 2023 року.

– Пауло Дібала (Рома) / 6 матчів (Торіно, Болонья, Мілан, Фіорентина, Спеція, Наполі), 2 голи + 3 гольові передачі;

– Лаутаро Мартінес (Інтер) / 5 матчів (Наполі, Монца, Верона, Емполі, Кремонезе), 4 голи;

– Адемола Лукман (Аталанта) / 4 матчі (Спеція, Салернітана, Ювентус, Самподрія), 5 голів + 2 гольові передачі;

– Луїс Альберто (Лаціо) / 4 матчі (Емполі, Сассуоло, Мілан, Фіорентина), 1 гол + 2 гольові передачі;

– Віктор Осімген (Наполі) / 5 матчів (Інтер, Сампдорія, Ювентус, Салернітана, Рома), 5 голів + 1 гольовий пас;

I nominati per l’@EASPORTSFIFA Player of the Month di gennaio 🌟



Vota ora!#FIFA23 #POTM #SerieATIM @EA_FIFA_Italia