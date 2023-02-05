Гравець не має майбутнього в римському проєкті.
Ніколо Дзаньоло, Getty Images
05 лютого 2023, 10:02
Завершення цьогорічної зимової трансферної кампанії проходить у контексті намагання атакувального півзахисника італійської Роми Ніколо Дзаньоло залишити розташування клубу.
Спочатку, 23-річний виконавець відхилив пропозицію від англійського Борнмута, оскільки вважав, що не хоче брати участь у боротьбі за виживання в АПЛ.
Однак потім Дзаньоло пом’якшив власну позицію, проте було вже запізно — трансферне вікно в Англії було зачинено.
Таким чином чи не єдиною з досяжних опцій для італійського футболіста залишається перехід до Туреччини.
Звідти вже надходила пропозиція від Фенербахче, але Рома відхилила її через незадовільні для неї умови.
Ключова позиція "вовків" — жодних оренд, а тільки прямий продаж виконавця.
Із цим ладен погодитись Галатасарай, який, як повідомляє італійська преса, є черговим кандидатом на підписання Дзаньоло.
Наразі перемовини між клубами ще тривають, а гравця тим часом залишили поза роботою з основною командою.
У поточному сезоні Ніколо провів 17 матчів, забивши два голи та віддавши три результативні передачі.