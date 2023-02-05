Італія

Разом з тренерами італійський клуб залишив спортивний директор.

Беневенто на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера команди Фабіо Каннаваро.

Разом із 49-річним фахівцем команду покинув його брат Паоло Каннаваро, який був помічником головного тренера.

Також італійський клуб залишив спортивний директор Паскуалі Фоджа.

Причиною звільнення стали незадовільні результати клубу. Останньою краплею була поразка у 23 турі Серії Б проти Венеції (1:2).

Після 23 турів Беневенто набрав 23 очки та посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Серії Б. До рятівного 15 місця — лише три бали.