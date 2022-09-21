Володар Золотого м'яча вперше працюватиме тренером у рідній країні.
Фабіо Каннаваро, Benevento Calcio
21 вересня 2022, 16:46
Італійський Беневенто повідомив про призначення Фабіо Каннаваро на посаду головного тренера команди. Термін дії контракту клубу серії B з новим алленаторе наразі не розголошується.
"Джалороссі" зазначають, що володар Золотого м'яча-2006 і чемпіон світу того ж року буде представлений пресі у середу, 22 вересня.
До цього моменту Каннаваро не працював тренером у рідній Італії, проте очолював команди з Китаю і Саудівської Аравії, а також виконував роботу помічника в ОАЕ.
Після шести турів Беневенто посідає 13 місце у Серії B, набравши 7 залікових балів.