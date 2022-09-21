Італія

Володар Золотого м'яча вперше працюватиме тренером у рідній країні.

Італійський Беневенто повідомив про призначення Фабіо Каннаваро на посаду головного тренера команди. Термін дії контракту клубу серії B з новим алленаторе наразі не розголошується.

"Джалороссі" зазначають, що володар Золотого м'яча-2006 і чемпіон світу того ж року буде представлений пресі у середу, 22 вересня.

До цього моменту Каннаваро не працював тренером у рідній Італії, проте очолював команди з Китаю і Саудівської Аравії, а також виконував роботу помічника в ОАЕ.

Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del @bncalcio pic.twitter.com/b8mftjLuzv — Benevento Calcio (@bncalcio) September 21, 2022

Після шести турів Беневенто посідає 13 місце у Серії B, набравши 7 залікових балів.