Туринці обійшли суперника в турнірній таблиці.
Торіно, GETTY IMAGES
05 лютого 2023, 18:11
У 21-му турі Серії А стосунки з'ясовували середняки чемпіонату — Торіно на своєму полі приймав Удінезе.
Абсолютно рівний матч закінчився мінімальною перемогою господарів. Єдиний м'яч в поєдинку на рахунку Янна Карамо на 49-ій хвилині.
Перемога дозволила туринцям обійти опонента в турнірній таблиці, але до єврокубкового шостого місця, яке посідає Аталанта, ще далеко — вісім балів.
Торіно – Удінезе 1:0
Гол: Карамо, 49.
Торіно: Мілінкович-Савіч, Айна, Джіджі, Схюрс, Буонджорно, Войвода, Лінетті (Роналду Вієйра, 76), Міранчук (Адопо, 87), Річчі, Санабрія (Сік, 88), Карамо (Влашич, 55).
Удінезе: Сільвестрі, Ехізібуе (Ебоселе, 72), Родріго Бекао, Бійол (Ебосс, 85), Перес (Пафунді, 85), Удоджі, Арслан (Ловрич, 60), Уолас, Самарджич (Товен, 72), Саксесс.
Попередження: Ловріч, 82, Айна, 86, Родріго Бекао, 90.