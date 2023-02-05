Іспанія

Команда Карло Анчелотті зазнала третьої поразки в Ла Лізі.

У 20-му турі Ла Ліги Реал відправився в гості до Мальорки. Неприємності для команди Карло Анчелотті розпочались вже перед стартовим свистком. Травмувався основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа, тому в стартовому складі вийшов Андрій Лунін.

На жаль, для українця цей матч став невдалим. Вже перший удар в площину воріт Реала закінчився голом. Мурікі пробив головою після навісу з глибини, а Начо, який вступив в боротьбу з косоваром, зрізав м'яч у власні ворота. Лунін в цьому епізоді був безсилим.

Реал володів відчутною перевагою впродовж матчу. Команда Анчелотті нанесла зо два десятки ударів по воротах суперника, але жоден з них не змогла конвертувати в гол. Поразка "королівського клубу" — 0:1.

Реабілітуватись за поразку "вершкові" мають змогу 15 лютого в матчі проти Ельче. До цього матчу вони можуть підійти в статусі Клубного чемпіона світу, але для цього спочатку треба здолати Аль-Ахлі в півфіналі, матч відбудеться вже за три дні в Марокко.

Після 20 зіграних матчів Реал відстає від Барси на 5 очок. Якщо сьогодні каталонці здолають Севілью, то відстань від першого до другого місця зросте до 8 балів.

Мальорка з 28 пунктами залишилась на екваторі турнірної таблиці.