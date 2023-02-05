Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Інтер та Мілан.

Інтер та Мілан зіграють на Джузеппе Меацца в рамках двадцять першого туру італійської Серії A.

Сімоне Індзагі, після перемоги над бергамаською Аталантою в Кубку Італії (1:0), залучив до стартового складу Шкрініара в трійці центральних оборонців, тоді як Дарміан та Дімарко виступатимуть на флангах, а Джеко зіграє в парі з Лаутаро в атаці.

Стефано Пьолі, на тлі поразки від Сассуоло (2:5), вирішив використати з перших хвилин К'єра в трійці центральних захисників, тоді як Месіас зіграє в центральній лінії, а Орігі складе пару нападників із Жиру в незвичній для команди схемі 3-5-2.

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.

Запасні: Ханданович, Кордаз, де Врей, Д’Амброзіо, Белланова, Думфріс, Гал’ярдіні, Госенс, Асллані, Брозович, Карбоні, Лукаку.



Мілан: Тетерушану — Калабрія, Калулу, К’єр, Габбья, Ернандес — Мессіас, Тоналі, Крунич — Орігі, Жиру.

Запасні: Міранте, Васкес, Дест, Тіав, Балло-Туре, Адлі, Бакайоко, Діас, Побега, Вранкс, Де Кетеларе, Леау, Ребич.



Гра Інтер — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.