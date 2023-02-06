Італія

Керманич прокоментував поразку від Інтера.

Мілан напередодні продовжив серію невдалих виступів сьомим поспіль матчем без перемог, поступившись у дербі Інтеру.

Інтер — Мілан 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Головний тренер "россонері" Стефано Піолі після завершення гри поділився враженнями щодо виступу його команди.

"Ми хотіли мати трохи більш компактності в обороні. Мілан непогано захищався, але з м'ячем треба було працювати все ж таки краще. У підсумку, ми виявились непідготовленими до стандартного положення, але до того моменту добре працювали як команда. У другому таймі в захисті ми працювали ще краще.

Перебудувати команду було нескладно, бо протягом тижня хлопці працювали з правильним настроєм на тренуваннях. Ми не грали в свій найкращий футбол останнім часом, і для того, щоб протистояти такій команді, ми подумали, що зміна тактики буде правильним рішенням.

У першому таймі ми занадто багато перебували в обороні, тоді як у другому показали, що можемо грати більше в атаці. Чи правильно відмовлятися від своїх ідей? Як тренер, я бачу ситуацію під інакшим кутом. Якби ми грали у свій футбол, нам було б ще важче.

Ми повинні були зробити багато речей краще, але ми мали більшу солідність, аніж у попередніх зустрічах. Працюватимемо над тим, щоб бути більш відкритими в плані атаки, але ми повинні йти послідовно від матчу до матчу моментами, а не відкидати всю роботу, що була виконана до цього.

Щодо Леау, то в нього величезний потенціал. Сьогоднішній вибір зіграти з двома нападниками мав поставити Інтер у ще більш скрутне становище, але, на жаль, це не вдалось зробити. Рафаель — важливий гравець, у якого ми віримо.

Вибір, який я зробив перед цією грою, базувався на найкращих гравцях серед тих, що я бачив протягом тижня, на потрібних мені позиціях.

Негативні результати в останніх матчах забрали нашу впевненість і переконання у власних силах. Ми не настільки зріло виглядаємо з деякими травмованими футболістами та іншими гравцями, які перебувають не в найкращій формі. Ми повинні почати знову з сьогоднішнього вечора. Ця поразка болить, але ми сьогодні побачили в собі достатню міцність, яка може дозволити нам повернутись до колишнього рівня", — заявив італійський керманич.

У наступному турі Мілан зіграє домашній матч проти Торіно.