Форвард прокоментував перемогу в дербі над Міланом.
Лаутаро Мартінес, Getty Images
06 лютого 2023, 11:55
Міланський Інтер напередодні здолав принципового суперника в особі Мілана в рамках двадцять першого туру італійської Серії A.
Інтер — Мілан 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А
Нападник "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес, на рахунку якого єдиний м’яч у цій грі, після завершення матчу прокоментував виступ власної команди.
"Ми багато працювали впродовж тижня і я дуже радий тому, що ми ще раз продемонстрували власною грою у футбол, що Мілан — "чорно-синій".
Я почуваюся дуже добре. Щойно чемпіонат світу закінчився, я сказав, що перемога на мундіалі зарядила мене енергією. Це — найкращий подарунок, який я коли-небудь отримував
Я багато чому навчився й намагаюся демонструвати це на полі. Я наполегливо працював і завжди намагаюся викладатися на полі якнайкраще. Перемога в матчах проти Мілана є особливою, і нам удалось здобути її знову", — заявив аргентинський виконавець.
У наступному турі міланський Інтер зіграє в гостях проти генуезької Сампдорії.