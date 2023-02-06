Італія

Форвард прокоментував перемогу в дербі над Міланом.

Міланський Інтер напередодні здолав принципового суперника в особі Мілана в рамках двадцять першого туру італійської Серії A.

Інтер — Мілан 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Нападник "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес, на рахунку якого єдиний м’яч у цій грі, після завершення матчу прокоментував виступ власної команди.

"Ми багато працювали впродовж тижня і я дуже радий тому, що ми ще раз продемонстрували власною грою у футбол, що Мілан — "чорно-синій".

Я почуваюся дуже добре. Щойно чемпіонат світу закінчився, я сказав, що перемога на мундіалі зарядила мене енергією. Це — найкращий подарунок, який я коли-небудь отримував

Я багато чому навчився й намагаюся демонструвати це на полі. Я наполегливо працював і завжди намагаюся викладатися на полі якнайкраще. Перемога в матчах проти Мілана є особливою, і нам удалось здобути її знову", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє в гостях проти генуезької Сампдорії.