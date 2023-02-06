Італія

Захисник прокоментував перемогу в дербі над Міланом.

У рамках двадцять першого туру італійської Серії A міланський Інтер у дербі вчергове в поточному сезоні переграв Мілан.

Інтер — Мілан 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Захисник "нерадзуррі" Федеріко Дімарко після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми щасливі, бо відчуваємо, що заслужили на цей успіх. У футболі все може статись, але сьогодні ми вийшли на поле і зіграли дуже добре.

Коли ти граєш у дербі в статусі фаворита, то тобі завжди є що втрачати. Але сьогодні ми провели чудову гру, здобули перемогу, і дуже цьому тішимось.

А зараз — треба думати про наступну гру, усі підсумки підіб’ємо потім", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє в гостях проти генуезької Сампдорії.