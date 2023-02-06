Захисник прокоментував перемогу в дербі над Міланом.
Федеріко Дімарко, Getty Images
06 лютого 2023, 12:18
У рамках двадцять першого туру італійської Серії A міланський Інтер у дербі вчергове в поточному сезоні переграв Мілан.
Інтер — Мілан 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А
Захисник "нерадзуррі" Федеріко Дімарко після завершення гри прокоментував виступ власної команди.
"Ми щасливі, бо відчуваємо, що заслужили на цей успіх. У футболі все може статись, але сьогодні ми вийшли на поле і зіграли дуже добре.
Коли ти граєш у дербі в статусі фаворита, то тобі завжди є що втрачати. Але сьогодні ми провели чудову гру, здобули перемогу, і дуже цьому тішимось.
А зараз — треба думати про наступну гру, усі підсумки підіб’ємо потім", — заявив італійський виконавець.
У наступному турі міланський Інтер зіграє в гостях проти генуезької Сампдорії.