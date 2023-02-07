Італія

Туринці втратять двох футболістів.

Ювентус після шокуючої новини про зняття очок буде мати великі проблеми з тим, щоб втримати свої деяких футболістів.

Як повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг, Хуан Куадрадо та Адрієн Рабьо покинуть команду влітку — вони не хочуть подовжувати контракти.

Угоди між туринським клубом та гравцями розраховані до кінця сезону, тому обидва підуть вільними агентами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус хоче залишити Рабьо та готує йому нову пропозицію.