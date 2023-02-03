До вашої уваги найкращі моменти поєдинку 1/4 Кубку Італії, що відбувся 2 лютого о 22:00.
Післяматчева радість гравців Ювентуса, Getty Images
03 лютого 2023, 10:16
У четвер, 2 лютого, туринський Ювентус завдяки голу Бремера переграв римський Лаціо у матчі 1/4 Кубку Італії — 1:0. Тепер на команду Массіміліано Аллегрі чекають два матчі з Інтером на стадії півфіналу.
Відзначимо, що після гри Мауріціо Саррі дав доволі неоднозначний коментар.
Відео голів та огляд матчу:
Ювентус — Лаціо 1:0
Гол: Бремер, 44
Ювентус: Перін — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо (Де Шильйо, 88), Фаджолі (Міретті, 63), Локателлі, Рабьо, Костич — К’єза (Ді Марія, 78), Влахович (Кін, 63).
Лаціо: Машиміану — Лаццарі, Патрік, Романьолі (Казале, 77), Марушич — Весіно (Мілінкович-Савич, 59), Катальді (Маркос Антоніо, 75), Луїс Альберто (Башич, 75) — Андерсон, Іммобіле (Педро, 46), Дзакканьї.
Попередження: Куадрадо, Перін, Данило — Дзакканьї.