Італія

Француз знову отримав травму.

Півзахисник Поль Погба може залишити Ювентус. Про це повідомляє Tuttojuve.

За інформацією джерела, клуб розглядає можливість розірвання договору з французом. Керівництво бачить два варіанти розвитку подій. Перший: Погба повертається до регулярних виступів за клуб. Другий: перед початком нового сезону француз покидає туринський клуб.

Нагадаємо, Погба повернувся до "старої синьйори" влітку 2022, проте досі не зіграв за команду жодного матчу через травму. Нещодавно Поль Погба вперше потрапив у заявку Ювентуса після повернення в Турин. Через деякий час француз повторно травмувався, що дуже розлютило головного тренера Массіміліано Аллегрі.