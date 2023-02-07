Аргентинець міг опинитись в Серії А.
Ліонель Мессі, getty images
07 лютого 2023, 20:17
Віцепрезидент Інтера Хав'єр Дзанетті підтвердив, що клуб вів переговори про трансфер з Ліонелем Мессі в 2021 році.
Втім, "нерадзуррі" не змогли задовольнити його фінансові вимоги.
"Я був здивований, коли він Мессі покинув Барселону. Реально, ми не можемо конкурувати з ПСЖ або клубами Прем'єр-ліги, але завдяки нашим стосункам ми поговорили, коли була можливість", — наводить слова Дзанетті Goal.com.
Зазначимо, що тоді Мессі підписав дворічний контракт з Парі Сен-Жермен, але наразі угода з аргентинцем підходить до кінця.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Парі Сен-Жермен підтвердили переговори з Мессі щодо нового контракту.