Інтер через те, що Мілан Шкрініяр покине команду в літнє трансферне вікно, шукає підсилення захисної ланки.

Як повідомляє журналіст Нікколо Чеккаріні, італійський гранд спробує підписати захисника Челсі Трево Чалоба.

Контракт англійського захисника з поточним клубом нещодавно було подовжено — угода діє до літа 2028 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в підписанні Трево Чалобі зацікавлений інший представник Серії А — Рома.