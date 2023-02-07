Італійський клуб бажає підсилити склад.
Трево Чалоба, getty images
07 лютого 2023, 21:00
Інтер через те, що Мілан Шкрініяр покине команду в літнє трансферне вікно, шукає підсилення захисної ланки.
Як повідомляє журналіст Нікколо Чеккаріні, італійський гранд спробує підписати захисника Челсі Трево Чалоба.
Контракт англійського захисника з поточним клубом нещодавно було подовжено — угода діє до літа 2028 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в підписанні Трево Чалобі зацікавлений інший представник Серії А — Рома.