Італія

Обійшовся звичайним розтягненням.

Туринський Ювентус напередодні розгромив Салернітану на її полі в рамках чергового туру італійської Серії A.

Салернітана — Ювентус 0:3 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Однак при цьому головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі після завершення гри був стурбований станом півзахисника Фабіо Міретті, який вимушено залишив межі поля через пошкодження незадовго до завершення першого тайму.

Першим висновком клубних лікарів після обстеження футболіста стало розтягнення щиколотки, проте вони наполягали на більш ґрунтовному рентгенологічному обстежені вже на наступний день після гри.

Зрештою, прес-служба туринського клубу вийшла з обнадійливою заявою стосовно стану 19-річного юнака, у якій підтвердило відсутність у нього перелому ураженої ділянки тіла.

Міретті найближчими днями буде проходити процес відновлення, і планує повернутись до роботи перед наступним матчем своєї команди — удома проти Фіорентини.

У поточному сезоні Фабіо зіграв 25 матчів, віддавши дві гольові передачі.