Італія

"Россонері" переживають не найкращі часи.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував останні результати команди.

"Нам не вистачає впевненості при переході з оборони в атаку та у захисній фазі гри. Коли хтось тренує Мілан, критика чи похвала завжди перебільшені, тож я приймаю їх. Тренер Мілана повинен перемагати, а в мене зараз нічого не виходить, але питання не в тому, щоби відмовитися від обраного шляху, а в тому, щоб дати оцінки, які мають бути дати.

Я дуже зосереджений і дуже вмотивований, я знаю, з ким маю справу, і залишаюся дуже позитивним. У мене ніколи не було браку впевненості в собі чи у своїх гравцях", — підсумував Піолі.

Нагадаємо, Мілан не виграє в семи матчах поспіль у всіх турнірах. "Россонері" опустились на шосту сходинку в Серії А.