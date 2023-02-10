Італія

29-річний іспанець перебував у статусі вільного агента.

Сампдорія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім вінгером мадридського Реала Хесе Родрігесом.

Деталі угоди із 29-річним іспанцем не розголошуються. Він дістався італійському клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента після відходу з турецького Анкарагюджю у січні.

Цього сезону Хесе провів 16 матчів за турецький клуб, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.

До цього Хесе виступав за Реал, Лас-Пальмас, Бетіс, ПСЖ, Спортінг та Сток Сіті.