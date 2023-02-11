Італія

Керманич прокоментував перемогу над Торіно.

Напередодні Мілан мінімально здолав Торіно в домашньому матчі в рамках двадцять другого туру італійської Серії A.

Мілан — Торіно 1:0 Відео голу та огляд матчу італійської Серії A

Головний тренер "россонері" Стефано Пьолі після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Ми повинні сприймати цей результат як відродження. Ми знали, що це буде важко, тому що Торіно не дозволяє чітко будувати командний рух своїм високим пресингом. Але ми дуже багато працювали як в атаці, так і в обороні.

Забитий м’яч також зняв психічний блок, ми почали грати краще, аніж на початку гри. Цей результат і був тим маленьким кроком, який був нам потрібен.

Ми щодня працюємо над досягненням результатів, що останніми тижнями нам відверто не вдавалось. Це завдавало нам як морального, так і фізичного болю.

Нам потрібно продовжувати працювати. Зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону було б хорошим результатом, але нам потрібно бути більш послідовними.

Я вважаю, що тренер повинен аналізувати та оцінювати гру всієї команди та з’ясовувати, на що саме їй потрібно спиратись. Останнім часом ми пропускали в середньому по чотири голи за гру, тож явно щось перестало працювати в нашій захисній стратегії.

Чесно кажучи, гра з трьома чи чотирма захисниками не має значення, нам просто потрібно знайти більше впевненості та позитиву. Нам довелося будувати більш міцний захист і ми зможемо повернутись до гри з чотирма захисниками у майбутньому, коли інші будуть у кращій формі. Це був лише перший крок.

У той самий час, Леау — дивовижний гравець. Я завжди вважав, що якщо поставити його широко, це буде ідеальна позиція для нього. Ми спробували 3-4-2-1 і хотіли, щоб він був більш центральним і ближче до нападника, він сказав мені, що це моя улюблена позиція! Сьогодні він був дуже радий там грати.

Очевидно, що нам було важко робити рухи в першому таймі або надавати йому більше простору для подач. Леау в цьому випадку потрібно більше скорочувати кут усередину проти захисту з трьох гравців. Будемо спостерігати, як підуть у нього справи в наступних іграх.

Побачимо, як саме ми гратимемо проти Тоттенгема. Мені потрібно поглянути на стан Томорі та Беннасера перед грою у вівторок. Ми послідовно зустрічатимемось із командами, які дуже схожі за побудовою поміж собою, оскільки Торіно, Тоттенгем, Монца та Аталанта мають більш-менш схожу схему 3-4-2-1.

Команда зараз тактично еволюціонувала, тому ми можемо робити різні речі на полі. Але важливо робити це з правильним настроєм", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Мілан проведе вдома в рамках Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Тоттенгема.