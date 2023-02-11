Італія

Відбувся черговий матч 22 туру італійського чемпіонату.

У матчі 22 туру італійської Серії А Емполі на своєму полі поділив очки зі Спецією. Матч закінчився з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 25 хвилині, коли Верде реалізував пенальті та вивів гостей вперед. Через шість хвилин Спеція подвоїла перевагу в рахунку зусиллями того самого Верде, який оформив дубль.

Однак у середині другого тайму Камбьягі відіграв один м'яч, а на четвертій компенсованій хвилині Віньято зрівняв цифри на табло.

Також зазначимо, що обидві команди закінчували матч вдесятьох. Спочатку на 21 хвилині у складі господарів було видалено Парізі, а на 49 хвилині Еспозіто — у гостей, отримавши другу жовту картку.

Емполі — Спеція 2:2

Голи: Камбьягі, 71, Віньято, 90+4 — Верде, 25 (з пенальті), 31.

Емполі: Вікаріо — Парізі, Луперто, Ісмайлі, Єбуехі (Стоянович, 60) — Бандінеллі (Віньято, 85), Марін, Акпа-Акпро (Сатріано, 60) — Бальданці (Какаче, 27) — Камбьягі, Капуто (Сатріано, 85).

Спеція: Драговські — Вишневські, Ніколау, Аміан — Реца, Агуделло (Ціпот, 79), Еспозіто, Бурабія, Г'ясі (Хольм, 64) — Шомуродов, Верде (Екдаль, 52).

Попередження: Вікаріо — Ніколау, Верде, Еспозіто, Екдаль.

Вилучення: Парізі, 21 (пряма червона) — Еспозіто, 49 (друга жовта).