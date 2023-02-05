Наполі у матчі 21 туру італійської Серії А у гостях впевнено обіграв Спецію з рахунком 3:0. Дублем відзначився Осімген, ще гол на рахунку Кварацхелії з пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Спеція — Наполі в Серії А:


Спеція — Наполі 0:3
Голи: Кварацхелія, 47 (з пенальті), Осімген, 69, 73.

Спеція: Драговські — Ніколау, Кальдара (Мальдіні, 80), Ампаду — Реца, Агуделло, Еспозіто (Вишневські, 86), Бурабія, Аміан — Шомуродов (Кролліс, 76), Верде (Ціпот, 76).

Наполі: Мерет — Маріу Руї (Олівера, 74), Мін Дже,Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінські (Ельмас, 63), Лоботка, Замбо-Ангісса — Кварацхелія (Ндомбеле, 74), Лосано (Політано, 46), Осімген (Сімеоне, 82).

Попередження: Ампаду, Кальдара, Реца — Лосано, Зелінські.