Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 5 лютого 2023 року, 13:30.
СПЕЦІЯ - НАПОЛІ, GETTY IMAGES
05 лютого 2023, 18:30
Наполі у матчі 21 туру італійської Серії А у гостях впевнено обіграв Спецію з рахунком 3:0. Дублем відзначився Осімген, ще гол на рахунку Кварацхелії з пенальті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Спеція — Наполі в Серії А:
Спеція — Наполі 0:3
Голи: Кварацхелія, 47 (з пенальті), Осімген, 69, 73.
Спеція: Драговські — Ніколау, Кальдара (Мальдіні, 80), Ампаду — Реца, Агуделло, Еспозіто (Вишневські, 86), Бурабія, Аміан — Шомуродов (Кролліс, 76), Верде (Ціпот, 76).
Наполі: Мерет — Маріу Руї (Олівера, 74), Мін Дже,Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінські (Ельмас, 63), Лоботка, Замбо-Ангісса — Кварацхелія (Ндомбеле, 74), Лосано (Політано, 46), Осімген (Сімеоне, 82).
Попередження: Ампаду, Кальдара, Реца — Лосано, Зелінські.