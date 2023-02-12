Італія

Керманич Лаціо прокоментував поразку від Аталанти.

Напередодні римський Лаціо на власному полі поступився бергамаській Аталанті в рамках двадцять другого туру італійської Серії A.

Лаціо — Аталанта 0:2 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ми втратили голову, пропустивши другий м’яч. Матч мав непоганий для нас початок, були шанси вийти вперед, а потім, коли все ж таки пропустили, — зрівняти рахунок. Але ми не змогли реалізувати свої нагоди, а потім пропустили вдруге. Після цього до гри ми вже не повертались.

Очевидно, що коли ми говоримо про певних гравців, їхня 100% налаштованість на гру є вирішальним фактором. На щастя, Іммобіле стабільно грає протягом останніх 10 днів, і ми сподіваємося, що він зможе продовжувати в тому ж дусі, і зрештою відновити свою форму.

Війна в цьому сезоні ще триває, тому ми точно не плануємо здаватись. Залишилося 16 матчів, ситуація в таблиці напружена, і ми не можемо думати про те, щоб просто скласти руки. Попереду у нас суперники, які перебувають в кращій за нас формі, але це не означає, що ми не будемо битись до самого кінця.

Деякі з наших ключових гравців втратили жагу до перемог після гри з Міланом, а саме вони робили різницю. Ми намагаємося бути блискучими та ефективними в атаці, але без їхньої участі нам це не вдасться.

У нас були шанси забити сьогодні і повернутись до гри. Відчувалось, що якби ми зрівняли рахунок, то інерція матчу повернулась на наш бік.

Коли Аталанта грає в такому настрої, їй надзвичайно важко протистояти. Я не думаю, що ми полегшили їм завдання, окрім як у ситуації з другим голом.

Коли Аталанта фізично не в найкращому стані, вона стає "нормальною", і саме такою ми побачили її минулого разу. Сьогодні ввечері вони були на зовсім іншому рівні, аніж у жовтні, і ми знали, що будуть подібні проблеми", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє в гостях у Салернітани.