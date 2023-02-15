Чемпіон світу 2006 року замінив Данієле Де Россі.
Массімо Оддо, ФК СПАЛ
15 лютого 2023, 16:39
Колишнього головного тренера Удінезе Массімо Оддо призначено головним тренером СПАЛу. Про це повідомляє прес-служба клубу.
На своєму новому місці чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії змінив Данієле Де Россі.
До цього Оддо очолював Пескару, Кротоне, Перуджу та Падову.
Після 24 турів СПАЛ набрав 24 очки та посідає 18 місце у турнірній таблиці італійської Серії Б.
Свій наступний матч СПАЛ проведе проти Комо. Гра відбудеться 18 лютого о 15:00 за київським часом.