Колишнього головного тренера Удінезе Массімо Оддо призначено головним тренером СПАЛу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

На своєму новому місці чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії змінив Данієле Де Россі.

До цього Оддо очолював Пескару, Кротоне, Перуджу та Падову.

Після 24 турів СПАЛ набрав 24 очки та посідає 18 місце у турнірній таблиці італійської Серії Б.

Свій наступний матч СПАЛ проведе проти Комо. Гра відбудеться 18 лютого о 15:00 за київським часом.