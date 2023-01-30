Італія

Бельгієць повернувся в Серію А.

СПАЛ оголосив про підписання півзахисника Раджі Наїнгголана. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. Раніше він виступав за Антверпен та перебрався в Італію на правах вільного агента.

Контракт 34-річного бельгійця розрахований до літа 2023 з автоматичним продовженням ще на рік.

Нагадаємо, Раджа був дискваліфікований своїм колишнім клубом Антверпеном після того, як його спіймали за курінням на лаві для запасних під час одного матчу в жовтні минулого року.

Наїнгголан забив 48 голів у 367 іграх Серії А за Кальярі, Рому та Інтер. Він також зіграв 71 гру в Серії B за П'яченцу між 2005 і 2010 роками, перш ніж перейти в Кальярі за 1,3 мільйона євро.

Додамо, що СПАЛ йде на 15-му місці в Серії В, а тренує клуб колишній партнер Наїнгголана по Ромі Даніеле Де Россі.