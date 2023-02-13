Італія

У легенди Роми не пішло у Феррарі.

У жовтні минулого року Даніеле Де Россі очолив СПАЛ, який після перших 8 турів посідав 14 сходинку в італійській Серії B. Втім, легенда Роми на своїй першій самостійній тренерській роботі не досяг великого успіху і тільки погіршив становище клубу з Феррари, який наразі займає 18 місце з 20.

Як повідомляє авторитетний італійський інсайдер Фабріціо Романо, клуб близький до припинення співпраці з 39-річним спеціалістом. Ніколо Скіра ж заявляє, що Де Россі вже звільнений.

Обидвоє журналістів при тому пишуть, що СПАЛ веде перемовини з іншим чемпіоном світу 2006 року — Массімо Оддо. З великою вірогідністю саме екс-алленаторе Удінезе очолить команду найближчим часом. Його останнім місце роботи була Пескара, яку він очолював у 2020 році.

Також тепер постає питання щодо майбутнього Раджі Найнгголана, який прийшов до аутсайдера Серії B у тому числі через дружні стосунки з екс-партнером по Ромі. Сам футболіст має вирішити, чи залишатися у клубі.