Італія

До вашої уваги прев'ю до Дербі регіону Ломбардія, яке відбудеться у рамках 23-го туру чемпіонату Італії.

Протистояння, яке зводиться до двох персон. Одну з них після ряду проросійських заяв ми згадувати не будемо, адже забагато честі, а ось другу ви можете побачити на головному фото. Архітектор великого Мілана Адріано Галліані прямо зараз будує може й невелику, але точно вельми симпатичну Монцу.

МОНЦА — МІЛАН

СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 19:00. МОНЦА, СТАДІО БРІАНТЕО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО РАПУАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

"Россонері" нарешті перервали свою жахливу серію з семи матчів без перемог. Причому якщо звитяга над Торіно викликала багато питань, то перемога навіть над кризовим Тоттенгемом (а він буває інакшим?!) — це все одно великий успіх. Більше того, коли він цілком по грі.

Схоже, що схема у три захисники почала діяти. Спочатку команда значно краще зіграла у захисті (згадаймо дербі з Інтером за цілковитої переваги "нерадзуррі"), а згодом почала ефективно виступати й в атаці. Рафаель Леау у новій ролі почуває поки хоч і не як риба у воді, проте починає знову демонструвати бодай мінімальну ефективність. Це виглядає значно краще, ніж пара Орігі-Жиру...

Монца ж виглядає однією з найбільш симпатичних команд чемпіонату. Призначення молодого й перспективного Раффаеле Палладіно замість пошуку різних іменитих і не дуже спеціалістів (привіт, Паулу Соуза і Салернітана) стало справжнім вловленим джекпотом. Зробимо прогноз, що вона знову здобуде позитивний результат у поєдинку з грандом, як-от двічі було у протистоянням з Юве і одного разу у матчі з Інтером.

Чи вийде на поле Златан Ібрагімович? Ось вона, головна інтрига. Теж дамо свій прогноз — так, кілька хвилин легендарний швед нарешті отримає. На тижні він вже зіграв за другу команду Мілану проти основної, провівши час на полі разом із 16-річним сином Максиміліаном. Команда Ібрагімовичей, що логічно, програла.

Орієнтовні склади:

Монца: Ді Грегоріо — Кальдірола, Марі, Іццо — Чуррія, Ровелла, Пессіна, Аугусто — Мота Карвалью, Капрарі — Петанья

Мілан: Тетерушан — Калулю, К'єр, Тіау — Салемакерс, Крунич, Тоналі, Тео Ернандес — Браїм Діас, Леау — Жиру

Не зіграють: Віньято — Меньян, Дест, Томорі, Беннасер (травми)

ПРОГНОЗ 1:1