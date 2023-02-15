Італія

Шведський форвард тренувався зі своїм 16-річним сином, з яким провів очний матч.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович близький до повернення на поле після відновлення травми. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 41-річний швед провів тренувальний матч у складі основної команди проти молоді "россонері", в якій виступає його 16-річний син Максиміліан.

За основну команду Мілана грали ті, хто не отримав достатнього ігрового часу у вчорашньому поєдинку Ліги чемпіонів проти Тоттенгема (1:0).

Перемогу у спарингу здобули основні гравці, за яких дубль оформив Шарль Де Кетеларе, а ще один м'яч забив Анте Ребіч.

Нагадаємо, Ібрагімович відновився після операції на коліні – процес реабілітації зайняв вісім місяців.

Свій найближчий матч Мілан проведе проти Монци в Серії А. Гра відбудеться 18 лютого о 19:00 за київським часом.