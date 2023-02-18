Італія

Анхель Ді Марія поділився думкою про свого колишнього одноклубника Кіліана Мбаппе.

Нападник Ювентуса Анхель Ді Марія прокоментував ситуацію, що склалася в ПСЖ, зокрема про Кіліана Мбаппе та Ліонеля Мессі.

"Франція поклала на Мбаппе велику відповідальність. Народ, президент, ПСЖ. Вони змусили його залишитися, коли він міг піти, давши йому всю владу, незважаючи на те, що поряд з ним грає найкращий футболіст в історії.

Я думаю, що вони дали йому всю цю владу та силу, бо він француз, він народився там, виграв чемпіонат світу і попереду в нього видатна кар'єра.

Але все це осторонь, тому що коли я був у ПСЖ, він був добрим хлопцем, і я не думаю, що він сильно змінився", — наводить слова Ді Марії Bolavip з посиланням на ESPN.

Нагадаємо, минулого літа Мбаппе був близьким до переходу до мадридського Реалу, але в останній момент він передумав та залишився в ПСЖ. За чутками ЗМІ, однією з причин такого рішення стали можливості впливу на команду, надані йому керівництвом паризького клубу.