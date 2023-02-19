Італія

Півзахисник міланського клубу прокоментував перемогу над Удінезе.

Міланський Інтер напередодні в домашньому поєдинку в рамках двадцять третього туру італійської Серії A здолав фріульський Удінезе.

Інтер — Удінезе 3:1 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Півзахисник "змій" Генріх Мхітарян, на рахунку якого другий гол команди в звітній зустрічі, після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Найважливішим сьогодні було привезти додому три очки. Важливо було перемогти також і для морального духу й психології команди, аби потім краще підготуватись до матчу проти Порту.

Грати проти Удінезе ніколи не буває легко, згадайте лише наш матч у першому колі. Нам пощастило не пропустити другий гол, після чого ми забили свої м’ячі та закрили гру.

Я готовий грати хоч кожен матч у складі Інтера. Попереду на нас чекає матч проти Порту. ​​Удома обов’язково потрібно перемагати, але суперники дуже солідні. У Лізі чемпіонів не буває легких ігор", — заявив вірменський виконавець.

Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти португальського Порту в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.