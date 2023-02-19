Італія

Захисник міланського клубу прокоментував перемогу над Удінезе.

У домашньому поєдинку в рамках двадцять третього туру італійської Серії A міланський Інтер напередодні в здолав фріульський Удінезе.

Інтер — Удінезе 3:1 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Захисник "змій" Даніло Д’Амброзіо, на рахунку якого гольовий пас під час третього голу команди в звітній зустрічі, після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Я завжди хотів показати, що я бажаю виходити в стартовому складі та допомагати команді.

Лаутаро? Він — сильний гравець, після чемпіонату світу він повернувся зовсім із іншим настроєм, у новому статусі та з силою, яку тепер можна побачити на полі.

Відчуття від гольового пасу на нього? Дуже теплі. У Лаутаро талант забивати голи всередині чужого штрафного.

Щодо прийдешнього матчу в Лізі чемпіонів, то цей турнір — це окрема історія. Інший адреналін і, звичайно, велике бажання перемогти.", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч міланський Інтер зіграє вдома проти португальського Порту в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.