Італія

Наставник "россонері" поділився своїми думками після гри з Монцею.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував перемогу своєї команди у матчі 23 туру італійської Серії А проти Монци (1:0).

"Коли треба захищатися, слід робити це всією командою. Ми можемо грати краще, але Монца провела відмінний другий тайм. Ми ж відчули тягар останнього тижня, як у фізичному, так і в психологічному плані.

У нас були моменти, щоб забити більше, але з огляду на ситуацію треба зміцнювати віру в себе і добиватися результату.

У першому таймі ми були дуже гарні. Форвардам слід було більш рішуче намагатися подолати пресинг, але загалом усі працюють як єдиний механізм. Ми повернулися на правильний шлях. Наступний крок — якісніше розпочинати атаки, досягти стабільності та створювати більше моментів.

Після таких важких перемог нам потрібно відновитися і підготуватися до Аталанти. У Лізі чемпіонів ми не в безпеці, але якщо продовжимо зберігати ворота на замку, будемо здатні продовжувати перемагати до кінця сезону", — наводить слова Піолі Football-Italia з посиланням на DAZN.

Після 23 турів Мілан набрав 44 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А.