Італія

Англійські клуби тримають руку на пульсі.

Наполі та Пйотр Зелінські поки не досягли згоди щодо укладення нового контракту. Чинна угода поляка з "партенопеї" спливає влітку 2024 року.

У разі, якщо перемовини так і не завершаться успіхом, неаполітанці можуть продати поляка найближчого літа, аби заробити на ньому кошти. Як додає відомий журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері, деякі англійські клуби вже робили запити стосовно гравця.

Раніше з'являлася інформація, що на 28-річного хавбека націлився Ліверпуль.

У нинішньому сезоні Пйотр забив 6 м'ячів і віддав 8 асистів у 30 матчах за Наполі в усіх турнірах.